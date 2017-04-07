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До затриманого в Італії нацгвардійця пустили українських дипломатів, - ЗМІ

Українця сьогодні допитали
Сьогодні в Італії слідчі допитали нацгвардійця Віталія Марківа та перший раз пустили до нього українських дипломатів.
До затриманого в Італії нацгвардійця пустили українських дипломатів, - ЗМІ Фото: ngu.gov.ua/ru

Говорити на допиті Марків відмовився. Також він відмовився від державного адвоката. 

Своєю чергою прокурор Дзанончеллі стверджує, що в нього є свідчення очевидців, які начебто на власні очі бачили мінометний обстріл, у якому загинув італійський фотограф Андреа Рокеллі, - повідомляє ТСН.

За інформацією видання, окрім французького журналіста, що перебував у обстріляній машині неподалік тоді ще окупованого росіянами та сепаратистами міста Слов'янська, у справі Марківа свідчать двоє італійських журналістів Маттео Фальчі та Ілларія Морані.

Наступне засідання суді відбудеться 5 липня.

Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.

Італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі 2014 року потрапив у Слов'янськ, не узгоджуючи цю поїздку із офіційною владою України.
 
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04 07 2017 21:17
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