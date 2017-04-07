До затриманого в Італії нацгвардійця пустили українських дипломатів, - ЗМІ
Говорити на допиті Марків відмовився. Також він відмовився від державного адвоката.
Своєю чергою прокурор Дзанончеллі стверджує, що в нього є свідчення очевидців, які начебто на власні очі бачили мінометний обстріл, у якому загинув італійський фотограф Андреа Рокеллі, - повідомляє ТСН.
За інформацією видання, окрім французького журналіста, що перебував у обстріляній машині неподалік тоді ще окупованого росіянами та сепаратистами міста Слов'янська, у справі Марківа свідчать двоє італійських журналістів Маттео Фальчі та Ілларія Морані.
Наступне засідання суді відбудеться 5 липня.
Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.
Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.
Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.
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