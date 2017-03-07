Італійський журналіст Рокеллі перебував на Донбасі без дозволу, - Єнін

Зона, де загинув журналіст на момент вчинення злочину не перебувала під контролем українських урядових сил

Італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі 2014 року потрапив у Слов'янськ, не узгоджуючи цю поїздку із офіційною владою України.

"Пан Рокеллі відвідав так звану "сіру зону" без погодження цього візиту із офіційною владою України. Тим не менш, ми розуміємо те занепокоєння і стурбованість близьких та родичів пана Рокеллі і так само як і представники італійської сторони хотіли би добитися справедливості", - заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін, інформує "Українська правда".

За його словами військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа, якого затримали в Італії, там звинувачують у навмисному вбивстві Рокеллі. Водночас, Єнін розповів, що за результатами українського розслідування "не встановлено жодної конкретної особи, яка могла б бути причетна до смерті італійського журналіста та його російського напарника".

"В разі якщо італійська сторона передасть нам переконливі докази його причетності, то безумовно вони будуть взяті до уваги", - сказав Єнін.

Він також розповів, що зона, де загинув журналіст на момент вчинення злочину не перебувала під контролем українських урядових сил.

"Поки українські війська здобули контроль над цією територією пройшло ще щонайменше 2-місяці. Відповідно перші слідчі дії змогли провести з певним перебігом часу. Безумовно це все не сприяє встановленню істини", - сказав Єнін.

Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа.