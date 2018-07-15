Доба на Донбасі: 23 обстріли, поранено двох бійців ЗСУ

Упродовж минулої доби, 14 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

"Противник 23 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями 120-мм міномету", - інформує прес-центр штабу ООС.

"Російські окупаційні війська проявляли активність і вели вогонь по захисниках Кримського, Новотошківського, Новолуганського, Залізного, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Пісків, Талаківки, Гнутового, Широкиного, Водяного та Павлополя. Своїми активними діями ворог намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожого вогню було поранено двох захисників ЗСУ. За уточненими даними розвідки одного окупанта знищено, трьох поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази обстріляли позиції українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Тарамчука та Гнутового.

Нагадаємо, що 13 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Упродовж тієї доби теж було поранено двох бійців ЗСУ.