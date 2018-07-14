За минулу добу на Донбасі поранено двох бійців ЗСУ

13 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська по всій лінії зіткнення порушували режим припинення вогню, застосовувавши гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих ділянках – заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

За минулу добу противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях військ ЗСУ, у тому числі 2 рази з важкого озброєння, повідомляє прес-центр штабу ООС.

"На Луганському, Попаснянському, Світлодарському та Горлівському напрямках відмічалися поодинокі обстріли підрозділів Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Кряківка, Троїцьке, Новолуганське та Південне. При цьому, противник застосував по захисниках Новолуганського 82-мм міномет і випустив у наш бік 8 мін", - йдеться у повідомленні.

"На Донецькому напрямку окупанти продовжили вживати активні провокативні заходи, щоб викликати вогонь у відповідь. Застосовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог обстріляв позиції українських захисників у районах населених пунктів Мар’їнка, Опитне, Кам’янка та Піски", - додають у штабі.

"На Маріупольському напрямку минулої доби знову обліковано найбільшу кількість обстрілів. 12 разів російські найманці порушили всеохоплююче "хлібне перемир’я". Прицільний, провокативний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти відкривали по позиціях біля населених пунктів Талаківка, Водяне, Гнутове, Широкине та Пищевик. Поряд із цим, ворог збільшив калібр забороненого Мінськими домовленостями озброєння, з якого обстріляв позиції Об’єднаних сил у районі Водяного. Цього разу у бік наших захисників прилетіло 5 мін калібром 120 мм", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожого вогню на цьому напрямку було поранено двох захисників ЗСУ. За уточненими даними розвідки 4 окупантів поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази порушили режим припинення вогню на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції українських захисників біля Кримського, Мар’їнки, Талаківки та Гнутового.

Нагадаємо, що на п'ятий рік бойових дій на сході України досі не ухвалена програма розмінування територій. У 2014 році планували звільнити від мін сім тисяч квадратних кілометрів, однак за даними Міністерства оборони, з того часу розмінували 3,7% потенційно небезпечної території.