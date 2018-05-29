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Доба на Донбасі: 37 обстрілів, поранено шістьох бійців ЗСУ

Поточної доби, станом на 7.00 ранку, втрат серед військ ЗСУ немає
За минулу добу, 28 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил інтенсивність бойових дій залишалася стабільно високою, обстановка складною та контрольованою.
Доба на Донбасі: 37 обстрілів, поранено шістьох бійців ЗСУ Фото: з відкритих джерел

"Активні бойові дії тривали з найбільшою інтенсивністю в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, що на Луганському напрямку. Також в районах населених пунктів Світлодарськ, Новоселівка друга, Марїнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне, Широкине", - інформує прес-центр штабу ООС.

На обстріли противника з мінометів та стрілецького озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповідали вогнем.

Російсько-окупаційні війська 37 разів за добу порушували режим тиші. З них 9 разів застосовували міномети калібру 82 та 120 мм. Під час бойових дій, минулої доби, шість наших військовослужбовців отримали поранення, їх невідкладно евакуйовано до шпиталів.

"Минулої доби російсько-окупаційні війська тричі порушили норми Міжнародного гуманітарного права, здійснюючи теракти проти мирного населення. Так, близько 5 години ранку окупанти обстріляли з гранатомету населений пункт Чермалик. Близько 11:40, прикриваючись житловими кварталами Горлівки, вели обстріл з міномету по селищу Залізне, внаслідок чого загинула 15-річна дитина. Близько 15-ї години терористи відкрили вогонь по населеному пункту Південне, завдавши осколкових поранень мирному мешканцю", - йдеться у повідомленні.

За фактами обстрілів мирних населених пунктів російсько-окупаційними військами порушено кримінальні справи.

Поточної доби, станом на 7.00 ранку, втрат серед військ ЗСУ немає.

Нагадаємо, що за добу, 27 травня, на Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню 22 рази, з них 4 рази - з важкого озброєння.

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29 05 2018 08:20
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