Доба у зоні бойових дій на Донбасі: 30 обстрілів, втрат немає
Прицільний вогонь вели з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Зазначається, що бойовики застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та міномети калібром 120 та 82 мм, йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.
Обстріли здійснювали по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новгородського, Красногорівки, Мар’їнки, Новотроїцького, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Із "Градів" та 120-мм мінометів обстрілювали захисників Світлодарська, а із мінометів калібром 82 мм — захисників Кримського, Луганського та Новгородського.
Нагадаємо, упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи 46 разів відкривали вогонь по українських позиціях, у тому числі 10 разів із забороненого озброєння.
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