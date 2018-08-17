Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Доба у зоні бойових дій на Донбасі: 30 обстрілів, втрат немає

Бойовики застосовували
Протягом минулої доби, 16 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, зокрема 5 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Доба у зоні бойових дій на Донбасі: 30 обстрілів, втрат немає Фото: slovoidilo.ua

Прицільний вогонь вели з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Зазначається, що бойовики застосували реактивні  системи залпового вогню БМ-21 "Град" та міномети калібром 120 та 82 мм,  йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

Обстріли здійснювали по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новгородського, Красногорівки, Мар’їнки, Новотроїцького, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Із "Градів" та 120-мм мінометів обстрілювали захисників Світлодарська, а із мінометів калібром 82 мм — захисників Кримського, Луганського та Новгородського.

Нагадаємо, упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи 46 разів відкривали вогонь по українських позиціях, у тому числі 10 разів із забороненого озброєння.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 08 2018 08:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.