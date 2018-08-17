Доба у зоні бойових дій на Донбасі: 30 обстрілів, втрат немає

Протягом минулої доби, 16 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, зокрема 5 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Прицільний вогонь вели з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Зазначається, що бойовики застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та міномети калібром 120 та 82 мм, йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

Обстріли здійснювали по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новгородського, Красногорівки, Мар’їнки, Новотроїцького, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Із "Градів" та 120-мм мінометів обстрілювали захисників Світлодарська, а із мінометів калібром 82 мм — захисників Кримського, Луганського та Новгородського.