Доба в АТО: 2 обстріли, 1 боєць ЗСУ травмований
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та застосовують озброєння, заборонене Мінськими угодами. Вперше за останні три доби порушено режим перемир’я на Луганському напрямку. Увечері понад 10 мін калібру 120-мм бойовики випустили по оборонних укріпленнях сил АТО довкола Луганського", – йдеться у заяві.
На Донецькому напрямку, за світлої пори доби, ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а також 120-мм мінометів біля Верхньоторецького.
Як відомо, бойовики порушили "тишу" після 20 годин перемир'я.
Нагадаємо, що в районі Новотошківського Луганської області загинув військовослужбовець сил АТО, підірвавшись на вибуховому пристрої.
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