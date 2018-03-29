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Доба в АТО: бойовики 32 рази обстріляли позиції ЗСУ

Унаслідок ворожого вогню одного українського захисника поранено. Ще один воїн дістав бойове травмування
Від початку доби агресор здійснив 32 обстріли позицій українських військових на донецькому та луганському напрямках.
Доба в АТО: бойовики 32 рази обстріляли позиції ЗСУ Фото: gettyimages.com

"Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби агресор здійснив 32 обстріли позицій сил АТО", - повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Зокрема, на донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БПМ бойовики обстріляли наші укріплення в районі Павлополя. Міномети калібром 82 мм окупанти застосували по захисниках Широкиного, а гранатомети і стрілецьку зброю – поблизу Авдіївки, Водяного, Гнутового, Пісків, Опитного, Новотроїцького та Пищевика. Крім того, під вогонь з великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Талаківки і Кам’янки, а стрілецької зброї – воїни Широкиного, Шахти Бутівка та Павлополя. Також окупанти застосували БМП по наших позиціях біля Гнутового, Талаківки і Пищевика.

На луганському напрямку з великокаліберних кулеметів противник обстрілював наші укріплення неподалік Луганського.

Унаслідок ворожого вогню одного українського захисника поранено. Ще один воїн дістав бойове травмування. Обох поранених військовослужбовців оперативно доправили до лікувального закладу. Їм надано необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у Конотопі з 28 по 30 березня оголошено дні жалоби для вшанування пам’яті конотопця, який загинув у зоні проведення заходів національної безпеки.

 
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29 03 2018 20:47
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