Доба в АТО: Бойовики били 22 рази, важку зброю не застосовували
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
"Незаконні збройні формування зменшили кількість обстрілів наших позицій, не застосовували міномети та інше важке озброєння. Основні збройні провокації вздовж усієї лінії розмежування й надалі фіксуються лише у декількох точках. Авдіївська промзона та підступи до селища Водяне – це понад 60 відсотків від усіх випадків відкриття вогню за добу", - йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку ввечері і вночі терористи двічі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети в районі Авдіївської промзони. Крім того, з гранатометів обстріляли підступи до Майорська і Луганського.
"На один із таких обстрілів, враховуючи загрозу життю наших військових, українські воїни єдиний раз за добу відкривали вогонь у відповідь", - відзначили в штабі.
На Приморському напрямку ввечері бойовики кілька разів застосовували великокаліберні кулемети на підступах до Водяного та Лебединського.
У штабі додали, що в більшості випадків обстріли сепаратистів були довготривалими і носили провокаційний характер.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО загиблих і поранених не було, проте вчора, 26 серпня, в лікарні Харкові військовик помер від поранень, отриманих біля Кримського 19 серпня.
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