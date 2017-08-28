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Доба в АТО: Бойовики били 22 рази, важку зброю не застосовували

В більшості випадків обстріли сепаратистів були довготривалими і носили провокаційний характер
За минулу добу бойовики 22 рази відкривали вогонь по силам АТО, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Доба в АТО: Бойовики били 22 рази, важку зброю не застосовували

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Незаконні збройні формування зменшили кількість обстрілів наших позицій, не застосовували міномети та інше важке озброєння. Основні збройні провокації вздовж усієї лінії розмежування й надалі фіксуються лише у декількох точках. Авдіївська промзона та підступи до селища Водяне – це понад 60 відсотків від усіх випадків відкриття вогню за добу", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку ввечері і вночі терористи двічі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети в районі Авдіївської промзони. Крім того, з гранатометів обстріляли підступи до Майорська і Луганського.

"На один із таких обстрілів, враховуючи загрозу життю наших військових, українські воїни єдиний раз за добу відкривали вогонь у відповідь", - відзначили в штабі.

На Приморському напрямку ввечері бойовики кілька разів застосовували великокаліберні кулемети на підступах до Водяного та Лебединського.

У штабі додали, що в більшості випадків обстріли сепаратистів були довготривалими і носили провокаційний характер.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО загиблих і поранених не було, проте вчора, 26 серпня, в лікарні Харкові військовик помер від поранень, отриманих біля Кримського 19 серпня.

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28 08 2017 06:54
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