Доба в АТО: бойовики збільшили кількість обстрілів
Упродовж 26 травня бойовики 61 раз відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, подекуди використовуючи й важке артилерійське озброєння, інформує прес-центр штабу АТО.
Приморський напрямок. 34 факти застосування незаконними збройними формуваннями зброї проти українських воїнів зафіксовані саме на цій ділянці фронту. Зокрема, після 18.00 години вчорашнього дня бойовики здійснили декілька обстрілів середньої інтенсивності з мінометів калібру 120 мм по наших укріпленнях в районі Широкиного та Чермалика. Також порушення противником домовленостей про незастосування зброї відбулись поблизу Павлополя, Лебединського, Водяного та Гнутового, де бандити неодноразово застосовували різноманітні зразки стрілецької зброї та гранатометів. З такого ж озброєння противник вів вогонь з околиць тимчасово окупованого Донецька по оборонних укріпленнях сил АТО на підступах до Мар'їнки та Красногорівки
Донецький напрямок. На цій частині лінії зіткнення минулої доби відбулось 19 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Ввечері противник найчастіше бив по наших позиціях, котрі розташовані у південному та східному передмістях Авдіївки. Використовували бандити міномети, найчастіше калібру 82 мм, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також під ворожим вогнем з 82-мм мінометів опинились наші опорні пункти поблизу Верхньоторецького. Біля Троїцького бойовики відкривали вогонь зі 120-мм мінометів. Окрім того, вчора ввечері проросійські бандформування вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї біля Пісків.
Луганський напрямок. Тут минулої доби зафіксовано 8 випадків застосування представниками російсько-терористичних угруповань зброї. Майже половина з них вже ввечері. Всі в районі Кримського, де ворог бив по наших оборонних укріпленнях з мінометів різних калібрів, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї.
В результаті бойових дій минулої доби 2 українських воїнів зазнали поранень.
Нагадаємо, що в зоні бойових дій, поблизу Зайцевого Донецької області, пес врятував двох бійців ЗСУ, прикривши їх собою.
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