Доба в АТО: найскладніша ситуація була на Луганському напрямку

Оперативна обстановка у зоні проведення АТО залишається складною. Російсько-терористичні бандформування не припиняють обстрілювати підрозділи сил АТО ні вдень, ні вночі.

Вчора бойовики 48 разів відкривали вогонь по українських захисниках, в тому числі 14 разів - з артилерії, що сувора заборонена Мінськими угодами. Зважаючи на кількість та інтенсивність ворожих обстрілів, найскладнішою ситуація залишається на Луганському напрямку, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Луганський напрямок. Саме ця ділянка лінії зіткнення стала епіцентром вогневої активності противника, про що свідчать 27 зафіксованих впродовж минулої доби фактів застосування противником зброї. Найгарячіше вчора було в районі Бахмутської траси, де незаконні збройні формування неодноразово накривали щільним вогнем з мінометів калібру 120 й 82 мм, 122-мм артилерії позиції українських воїнів поблизу Кримського. Окрім того, вже ввечері бойовики відкривали вогонь із мінометів по наших опорних пунктах неподалік Новотошківського, Новоолександрівки, Новозванівки, Щастя та Попасної. Також впродовж дня з піхотного озброєння бандити били в районі Лобачевого, Донця та Нижньотеплого.

Приморський напрямок. Обстрілявши ще зранку опорні пункти сил АТО в районі Широкиного та Водяного зі 122-мм артилерійських систем, загарбники майже не застосовували зброї вчора впродовж дня. Втім, із настанням сутінок противник знову активізувався. Зокрема, зі 120-мм мінометів бандити знову здійснили обстріл наших укріплень неподалік Лебединського, а з мінометів калібру 82 мм - в районі Талаківки. Також найманці неодноразово, використовуючи стрілецьку зброю та гранатомети різних модифікацій, відкривали вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Широкиного, Гнутового, Павлополя, Богданівки та Новотроїцького. Всього, впродовж минулої доби, проросійські озброєні банди 13 разів застосовували зброю проти підрозділів сил АТО на цій частині фронту.

Донецький напрямок. Нагадаємо, ще вчора до світанку окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Кам'янка та Новоселівка Друга. Вдень на цьому напрямку встановилось відносне затишшя. Однак вже ввечері бойовики позначили свою присутність в районі Зайцевого обстрілом одного з опорних пунктів сил АТО з мінометів калібру 82 мм. Дещо згодом бандформування тричі відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів по наших оборонних позиціях у південному передмісті Авдіївки. З такого ж озброєння загарбники обстріляли українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу селища Піски.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє бійців сил АТО вчора зазнали поранень.

Нагадаємо, що сили антитерористичної операції готові до припинення вогню з 24 червня.