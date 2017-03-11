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Доба в зоні АТО: бойовики 16 разів обстріляли українські позиції, поранений один військовий

Терористи вели вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів
Протягом минулої доби у зоні АТО терористи 16 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців.
Доба в зоні АТО: бойовики 16 разів обстріляли українські позиції, поранений один військовий Фото: ria.ru

Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції в районі Кримського.

На Приморському напрямку неподалік Лебединського терористи вели вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку бойовики застосували гранатомети різних видів та стрілецьку зброю біля Луганського, Кам’янки та Бутівки. З кулеметів були обстріляні позиції сил АТО біля Авдіївки та Зайцевого.

У штабі також додали, що минулої доби був поранений один український військовий.

Нагадаємо, протягом дня 2 листопада бойовики чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України.

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03 11 2017 07:25
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