ПОЛІТИКА НОВИНИПротягом минулої доби у зоні АТО терористи 16 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в зоні АТО: бойовики 16 разів обстріляли українські позиції, поранений один військовий
Терористи вели вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів
Фото: ria.ru
Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції в районі Кримського.
На Приморському напрямку неподалік Лебединського терористи вели вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На Донецькому напрямку бойовики застосували гранатомети різних видів та стрілецьку зброю біля Луганського, Кам’янки та Бутівки. З кулеметів були обстріляні позиції сил АТО біля Авдіївки та Зайцевого.
У штабі також додали, що минулої доби був поранений один український військовий.
Нагадаємо, протягом дня 2 листопада бойовики чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України.
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