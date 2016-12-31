Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Доба в зоні АТО: один український боєць отримав поранення

Загиблих у зоні проведення АТО за минулу добу не було
За минулу добу на Донбасі поранений один український боєць.
Доба в зоні АТО: один український боєць отримав поранення Фото: EPA / UPG

Про це під час брифінгу, який транслював "112 Україна", повідомив спікер МОУ з питань АТО Олександр Мотузяник.

За даними Міноборони, загиблих у зоні проведення АТО за минулу добу не було.

Загадом, минулої доби бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що втрати сил АТО у п'ятницю, 30 грудня, склали вісім військових.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 12 2016 13:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.