CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа минулу добу на Донбасі поранений один український боєць.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в зоні АТО: один український боєць отримав поранення
Загиблих у зоні проведення АТО за минулу добу не було
Фото: EPA / UPG
Про це під час брифінгу, який транслював "112 Україна", повідомив спікер МОУ з питань АТО Олександр Мотузяник.
За даними Міноборони, загиблих у зоні проведення АТО за минулу добу не було.
Загадом, минулої доби бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що втрати сил АТО у п'ятницю, 30 грудня, склали вісім військових.
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