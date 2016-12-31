Доба в зоні АТО: один український боєць отримав поранення

Загиблих у зоні проведення АТО за минулу добу не було

За минулу добу на Донбасі поранений один український боєць.

Про це під час брифінгу, який транслював "112 Україна", повідомив спікер МОУ з питань АТО Олександр Мотузяник.

За даними Міноборони, загиблих у зоні проведення АТО за минулу добу не було.

Загадом, минулої доби бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що втрати сил АТО у п'ятницю, 30 грудня, склали вісім військових.