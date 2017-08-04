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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Додаток Uber для смартфонів заборонили в Італії

Компанії загрожує штраф у € 10 тис. за кожний день невиконання рішення суду
Італійський суд заборонив використовувати мобільний додаток сервісу таксі Uber, адже легальні служби таксі в країні стикаються з проблемою недобросовісної конкуренції.
Додаток Uber для смартфонів заборонили в Італії Фото: afp.com

Про це повідомляє The Local.

Суд в Римі підтримав скаргу профспілок таксі й дав компанії Uber десять днів на припинення використання різних телефонних додатків на території Італії.

Рішення апеляційного суду підтвердило рішення суду в Мілані, ухвалене два роки тому, про заборону роботи UberPop, який був визнаний таким, що заохочує надання послуг таксі для водіїв без ліцензій.

Якщо Uber не виконає рішення суду, компанії може загрожувати штраф в € 10 тис. за кожний день невиконання.

У компанії заявили, що були шоковані таким рішенням і мають намір негайно його оскаржити.

Нагадаємо, компанія Uber забере з доріг свої безпілотні автомобілі після аварії, що сталася у штаті Аризона.

Компанія Waymo, структура Google, яка розробляє засоби керування безпілотним автомобілем, подала в суд на Uber та її стартап Otto, звинувативши їх у використанні вкраденої технології.

30 червня 2016 року сервіс замовлення таксі Uber офіційно почав роботу в Києві.

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08 04 2017 19:10
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