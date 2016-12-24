Дорожня поліція запрацює в Україні влітку 2017 року
"Остаточний етап формування дорожньої поліції має завершитись в грудні 2017 року", – повідомив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв, повідомляє прес-служба МВС.
Він зазначив, що до функціональних обов’язків співробітників дорожньої поліції буде віднесено забезпечення безпеки дорожнього руху. Зокрема, поліцейські широко застосовуватимуть норми адміністративного законодавства. Також вони реагуватимуть на всі прояви кримінального характеру, які виявлятимуть на ділянці патрулювання.
Крім того, Бушуєв запевнив, що керівництво Національної поліції не обмежується питаннями створення дорожньої поліції. За його словами, на сьогодні в парламенті зареєстровано ряд законодавчих змін, які мають дозволити поліції реалізувати проекти автоматичної фіксації правопорушень.
"Після прийняття цих законодавчих змін я вас переконую, що питання безпеки дорожнього руху буде реалізовано в більш якісній формі", – наголосив він.
Прес-служба МВС нагадує, що в 2017 році планується запуск дорожньої поліції. Кандидатів обиратимуть в два етапи. Для функціонування цього підрозділу планується задіяти 2600 співробітників, які забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху на трасах міжнародного та національного значення.
Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів України ліквідував департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.
Національній поліції доручено забезпечити здійснення функцій і повноважень Департаменту протидії наркозлочинності, який ліквідують.
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