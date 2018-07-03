ДПСУ почала перевірку інформації про незаконне відвідування Криму Ксенією Собчак

Якщо дані підтвердяться, їй буде заборонений в'їзд в країну на три роки

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) вже почала перевірку повідомлень про те, що Ксенія Собчак раніше незаконно відвідувала Крим.

Про це заявив помічник голови прикордонної служби України Олег Слободян, передає "112 Україна".

"Ми бачили цю інформацію, прийняли її до відома, за своїми джерелами проводимо перевірку і консультуємося з іншими правоохоронними органами", - заявив він.

Слободян наголосив, що якщо інформація підтвердиться і Собчак дійсно перетинала український кордон через тимчасово нефункціонуючі через окупацію півострова пункти пропуску, і знову приїде в Україну, прикордонна служба застосує відповідні норми українського законодавства.

Чинні закони передбачають, що особи, які незаконно відвідували Крим, не допускаються на територію країни і отримують заборону на в'їзд на три роки.

Нагадуємо, раніше Собчак, кандидат в президенти РФ, заявила в ефірі "Ехо Москви", що відправила в посольство України лист з проханням дозволити їй в'їхати на півострів через територію України.

Згодом українське посольство в Росії спростувало інформацію про звернення Собчак за дозволом на в'їзд до Криму.