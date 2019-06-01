CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Прикарпаття і Закарпаття 6-7 січня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДСНС попередила про сніголавинну небезпеку в Прикарпатті та Закарпатті
Сніголавинна небезпека у високогір'ї Прикарпаття і Закарпаття може досягати 3 рівня
Фото: Shutterstock
"6 -7 січня, в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.
За даними ДСНС лавини можуть досягати 3 рівня.
Також, Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов до 1-го рівня небезпечності.
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06 01 2019 11:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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