ДСНС попередила про сніголавинну небезпеку в Прикарпатті та Закарпатті

Сніголавинна небезпека у високогір'ї Прикарпаття і Закарпаття може досягати 3 рівня

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Прикарпаття і Закарпаття 6-7 січня.

"6 -7 січня, в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

За даними ДСНС лавини можуть досягати 3 рівня.

Також, Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов до 1-го рівня небезпечності.