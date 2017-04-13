Холдинг Ахметова закупить 600 тисяч тонн антрациту з ПАР
Інформацію про закупівлю вугілля з ПАР підтвердив директор з комерційної діяльності "ДТЕК Енерго" Віталій Бутенко.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
"ДТЕК підтвердив закупівлю 600 тис. тонн вугілля з ПАР з опцією збільшення до 1 млн тонн. Прибуття першого судна в Україну з 75 тис.тонн антрациту очікується в червні. Паливо буде відвантажено на антрацитові ТЕС ДТЕК, які будуть включатися в роботу для підтримки стабільності енергосистеми України", - повідомляється в прес-релізі.
"В історії України - це перший прецедент закупівлі на далеких ринках таких істотних обсягів антрациту в настільки стислий термін. Ця угода є першим кроком у реалізації стратегії компанії з забезпечення власних ТЕС вугіллям антрацитової групи в умовах блокади", - цитує прес-служба слова директора з комерційної діяльності "ДТЕК Енерго" Віталія Бутенка.
Так, ДТЕК починає формувати запаси антрациту на своїх ТЕС для підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018.
Наразі для накопичення антрациту тимчасово зупинені Криворізькі й Придніпровська ТЕС
компанії.
Нагадаємо, нещодавно Гройсман заявив, що для України важливо ні в якому разі не постачати вугілля з України.
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