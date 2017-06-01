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ДТП на Харківщині: шестеро загиблих, з них двоє - діти

Водій "Вольво" з'їхав у кювет, автомобіль перекинувся
Ввечері 5 січня поблизу села Чкаловське Чугуївського району Харківської області водій легкового автомобіля "Вольво-570" не впорався з керуванням, внаслідок чого загинули шестеро людей, з них двоє - діти 2009 року народження.
ДТП на Харківщині: шестеро загиблих, з них двоє - діти Фото: 5.ua

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули шестеро людей (з них двоє дітей 2009 р. н.), 1 людину у важкому стані госпіталізовано до центральної районної лікарні", - повідомляє "Еспресо.TV" з посиланням на ДержНС.

Трагедія сталася близько 21-ї години на 22-му км автодороги Харків - Мілове. Водій "Вольво" з'їхав у кювет з наступним перекиданням.

Нагадаємо, вчора у Харкові в результаті зіткнення семи автомобілів постраждали чотири людини. Про причини ДТП в патрульній поліції не повідомили.

У вівторок, 3 січня, в Сумській області в дорожній пригоді загинув голова Бахмацької районної ради Віталій Кочерга.

Раніше в Олевському районі Житомирської області легковик в'їхав у житловий будинок і загорівся.

 
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06 01 2017 09:47
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