ДТП на Харківщині: шестеро загиблих, з них двоє - діти
"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули шестеро людей (з них двоє дітей 2009 р. н.), 1 людину у важкому стані госпіталізовано до центральної районної лікарні", - повідомляє "Еспресо.TV" з посиланням на ДержНС.
Трагедія сталася близько 21-ї години на 22-му км автодороги Харків - Мілове. Водій "Вольво" з'їхав у кювет з наступним перекиданням.
Нагадаємо, вчора у Харкові в результаті зіткнення семи автомобілів постраждали чотири людини. Про причини ДТП в патрульній поліції не повідомили.
У вівторок, 3 січня, в Сумській області в дорожній пригоді загинув голова Бахмацької районної ради Віталій Кочерга.
Раніше в Олевському районі Житомирської області легковик в'їхав у житловий будинок і загорівся.
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