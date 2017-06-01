ДТП на Харківщині: шестеро загиблих, з них двоє - діти

Ввечері 5 січня поблизу села Чкаловське Чугуївського району Харківської області водій легкового автомобіля "Вольво-570" не впорався з керуванням, внаслідок чого загинули шестеро людей, з них двоє - діти 2009 року народження.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули шестеро людей (з них двоє дітей 2009 р. н.), 1 людину у важкому стані госпіталізовано до центральної районної лікарні", - повідомляє "Еспресо.TV" з посиланням на ДержНС.

Трагедія сталася близько 21-ї години на 22-му км автодороги Харків - Мілове. Водій "Вольво" з'їхав у кювет з наступним перекиданням.

Нагадаємо, вчора у Харкові в результаті зіткнення семи автомобілів постраждали чотири людини. Про причини ДТП в патрульній поліції не повідомили.