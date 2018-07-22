Дві вантажівки з львівським сміттям затримали на Черкащині
Наряд поліції виявив два вантажні автомобілі "Renault Magnum" з напівпричепами. Один з них на момент приїзду правоохоронців вже розвантажив побутові відходи, а напівпричіп іншого ще був завантажений сміттям, повідомляє прес-служба поліції Черкаської області, інформує "Громадське".
Фото: ch.npu.gov.ua
Один з водіїв пояснив, що побутові відходи привезли з іншої області. Підтвердженням цьому стали товарно-транспортні накладні. Поліцейські вилучили обидва автомобілі з напівпричепами.
У поліції не уточнили, звідки саме привезли сміття, однак місцеве видання "ІнфоМІСТ" з посиланням на власні джерела повідомило, що його привезли зі Львова.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "забруднення або псування земель". Санкція статті передбачає штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.
Нагадаємо, влада Львова 1 червня в Києві підписала угоду про залучення 35 млн євро на реалізацію проекту поводження з твердими побутовими відходами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"