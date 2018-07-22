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Дві вантажівки з львівським сміттям затримали на Черкащині

Поліцейські вилучили обидва автомобілі з напівпричепами
У Жашкові поліцейські виявили дві фури, які намагалися вивантажити в одному із сіл сміття, привезене з іншої області.
Дві вантажівки з львівським сміттям затримали на Черкащині Фото: ch.npu.gov.ua

Наряд поліції виявив два вантажні автомобілі "Renault Magnum" з напівпричепами. Один з них на момент приїзду правоохоронців вже розвантажив побутові відходи, а напівпричіп іншого ще був завантажений сміттям, повідомляє прес-служба поліції Черкаської області, інформує "Громадське".


Фото: ch.npu.gov.ua

Один з водіїв пояснив, що побутові відходи привезли з іншої області. Підтвердженням цьому стали товарно-транспортні накладні. Поліцейські вилучили обидва автомобілі з напівпричепами.

У поліції не уточнили, звідки саме привезли сміття, однак місцеве видання "ІнфоМІСТ" з посиланням на власні джерела повідомило, що його привезли зі Львова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "забруднення або псування земель". Санкція статті передбачає штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, влада Львова 1 червня в Києві підписала угоду про залучення 35 млн євро на реалізацію проекту поводження з твердими побутовими відходами.

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22 07 2018 11:22
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