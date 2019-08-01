Двох підозрюваних у вбивстві "Сармата" залишили під вартою
Чоловіки залишаться під вартою до 20 січня: Владимиренков – у Запорізькому слідчому ізоляторі, а Ломака – Криворізькому Дніпропетровської області, куди його було переведено раніше, повідомляє "Радіо Свобода".
Розгляд справи проходив в режимі відеоконференції. Адвокат просив призначити своїм підзахисним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем реєстрації у Дніпропетровській області.
Відзначається, що рішення суду набули чинності з моменту їх оголошення і не підлягають касації.
Також повідомляється, що 8 січня колегія суддів Запорізького апеляційного суду мала розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу ще одному підозрюваному у вбивстві "Сармата" Олександру Обухову. Але засідання перенесли на 17 січня через те, що сплив термін повноважень адвоката Обухова.
Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").
Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.
Поліція почала розслідування вбивства 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") за ст 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької обл.
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