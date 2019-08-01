Двох підозрюваних у вбивстві "Сармата" залишили під вартою

Рішення суду набули чинності з моменту їх оголошення і не підлягають касації

Запорізький апеляційний суд відмовився замінити міри запобіжного заходу для підозрюваних в убивстві бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка – Максима Владимиренкова та Миколи Ломаки.

Чоловіки залишаться під вартою до 20 січня: Владимиренков – у Запорізькому слідчому ізоляторі, а Ломака – Криворізькому Дніпропетровської області, куди його було переведено раніше, повідомляє "Радіо Свобода".

Розгляд справи проходив в режимі відеоконференції. Адвокат просив призначити своїм підзахисним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем реєстрації у Дніпропетровській області.

Відзначається, що рішення суду набули чинності з моменту їх оголошення і не підлягають касації.

Також повідомляється, що 8 січня колегія суддів Запорізького апеляційного суду мала розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу ще одному підозрюваному у вбивстві "Сармата" Олександру Обухову. Але засідання перенесли на 17 січня через те, що сплив термін повноважень адвоката Обухова.

Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.