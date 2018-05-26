Двох військових поранено на Донбасі за добу
Бойовики за добу здійснили 33 обстріли позицій. Ситуацію на Донбасі штаб ООС називає складною.
"Бойові дії тривали майже по всій лінії зіткнення, із застосуванням російсько-окупаційними військами заборонених зразків зброї", - йдеться у ранковому зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.
Найактивніші бойові дії точилися в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Мар'їнка, Водяне та Широкине.
Втрати "ДНР" і "ЛНР" за добу - двоє загиблих і четверо поранених, згідно з даними розвідки.
Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на Донбасі фіксує серйозне зростання числа порушень перемир'я обома сторонами конфлікту на сході України.
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