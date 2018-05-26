Двох військових поранено на Донбасі за добу Ситуація в зоні бойових дій залишається складною

У п'ятницю, 25 травня, в результаті бойових дій на Донбасі було поранено двох українських військових.

Фото: EPA/UPG

Бойовики за добу здійснили 33 обстріли позицій. Ситуацію на Донбасі штаб ООС називає складною. "Бойові дії тривали майже по всій лінії зіткнення, із застосуванням російсько-окупаційними військами заборонених зразків зброї", - йдеться у ранковому зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Найактивніші бойові дії точилися в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Мар'їнка, Водяне та Широкине. Втрати "ДНР" і "ЛНР" за добу - двоє загиблих і четверо поранених, згідно з даними розвідки. Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на Донбасі фіксує серйозне зростання числа порушень перемир'я обома сторонами конфлікту на сході України.

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