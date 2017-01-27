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Двоє затриманих росіян були розвідниками, - Слободян

Мета приїзду росіян в Україну ще визначається
Принаймні двоє із 6 затриманих росіян проходили службу у головному управлінні розвідки.
Двоє затриманих росіян були розвідниками, - Слободян Олег Слободян. Фото: gordonua.com

"Під час співбесід з'ясувалося, що принаймні двоє з них свого часу проходили службу у Збройних силах РФ, головному управлінні розвідки. Це був період ще довоєнний. Але, як ми знаємо, колишніх розвідників не буває", -заявив помічник голови Держприкордонрозвідки Олег Слободян в ефірі телеканалу "112.ua".

Мета приїзду росіян в Україну ще визначається. За словами Слободяна, одна з версій - росіяни переховуються від переслідування фінансових органів Росії через банківські махінації. Затримані плутаються в показах, тому встановити справжню мету поки не вдалося.

Нагадаємо, учора в столичних аеропортах викрили 6 громадян Росії, які, можливо, є військовими Російської Федерації, мають зв’язки з НЗФ і причетні до злочинного угруповання.

Крім того, в одного з росіян прикордонники разом з СБУ виявили військовий квиток, жетон ЗС РФ та маскувальний халат. Також встановлено, що деякі з них, можливо, причетні до злочинного угруповання, яке пов’язане із шахрайськими діями у банківській сфері.
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27 01 2017 14:35
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