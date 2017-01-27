Двоє затриманих росіян були розвідниками, - Слободян

Принаймні двоє із 6 затриманих росіян проходили службу у головному управлінні розвідки.

"Під час співбесід з'ясувалося, що принаймні двоє з них свого часу проходили службу у Збройних силах РФ, головному управлінні розвідки. Це був період ще довоєнний. Але, як ми знаємо, колишніх розвідників не буває", -заявив помічник голови Держприкордонрозвідки Олег Слободян в ефірі телеканалу "112.ua".

Мета приїзду росіян в Україну ще визначається. За словами Слободяна, одна з версій - росіяни переховуються від переслідування фінансових органів Росії через банківські махінації. Затримані плутаються в показах, тому встановити справжню мету поки не вдалося.

Нагадаємо, учора в столичних аеропортах викрили 6 громадян Росії, які, можливо, є військовими Російської Федерації, мають зв’язки з НЗФ і причетні до злочинного угруповання.