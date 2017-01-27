Двоє затриманих росіян були розвідниками, - Слободян
"Під час співбесід з'ясувалося, що принаймні двоє з них свого часу проходили службу у Збройних силах РФ, головному управлінні розвідки. Це був період ще довоєнний. Але, як ми знаємо, колишніх розвідників не буває", -заявив помічник голови Держприкордонрозвідки Олег Слободян в ефірі телеканалу "112.ua".
Мета приїзду росіян в Україну ще визначається. За словами Слободяна, одна з версій - росіяни переховуються від переслідування фінансових органів Росії через банківські махінації. Затримані плутаються в показах, тому встановити справжню мету поки не вдалося.
Нагадаємо, учора в столичних аеропортах викрили 6 громадян Росії, які, можливо, є військовими Російської Федерації, мають зв’язки з НЗФ і причетні до злочинного угруповання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ФОТО На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО
- ВІДЕО "Привоз" палав, – ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: