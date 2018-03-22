Димінський вибув з власників ZIKу

Бізнесмен Петро Димінський вибув зі складу власників ТРК "Міст ТБ" та "Нові комунікації", які володіють ліцензіями на мовлення телеканалу ZIK.

"Національна рада на засіданні 22 березня задовольнила заяви… щодо переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку зі зміною відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), складу пов’язаних осіб, редакційної ради та керівника", – повідомляє Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Відтепер кінцевими бенефіціарами будуть Димінська Олена Іванівна (дружина Петра Димінського), Димінська Жанна Петрівна, Димінська Анастасія Петрівна (дочки бізнесмена).

Нацрада зазначає, що змінився також склад керівництва ТРК.

Зокрема, директором замість Ігора Туркевича став Віктор Козій.

Туркевич разом із Вадимом Заком вибув з редакційної ради мовників, до якої входять Козій, Тарас Смакула, Данило Нікуленко та Остап Дроздов.

Крім того, Нацрада призначила позапланову виїзну перевірку ТРК "Нові комунікації" через зафіксовані ознаки порушення.

"Так, 20 лютого 2018 року – у День Героїв Небесної Сотні та 1 березня 2018 року – у День вшанування 75-х роковин із часу Корюківської трагедії в ефірі "Z ZIK" зафіксовано відсутність поширення мінімум раз на дві години інформації про день пам’яті в ефірному часі до 07.00", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Головне слідче управління Національної поліції 7 грудня повідомило про підозру бізнесменові Петру Димінському.

Згодом стало відомо, що Димінського, якого підозрюють у причетності до смертельної ДТП, оголосили в розшук.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці закрили кримінальне провадження стосовно охоронця бізнесмена Петра Димінського Андрія Борща за підозрою в скоєнні смертельної ДТП.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпняна трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Очевидці повідомили, що після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони. О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.