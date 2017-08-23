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Димінський вилетів до Швейцарії

Сьогодні президент "Карпат" мав би з'явитися на допит
Співвласник телеканалу ZІК та почесний президент ФК "Карпати" Петро Димінський напередодні допиту у справі смертельної ДТП вилетів у Женеву на приватному літаку.
Димінський вилетів до Швейцарії Петро Димінський. Фото: прес-служба Петра Димінського

"У понеділок вранці Петру Димінскому офіційно вручено повістку на допит і його було попереджено, що йому буде запропоновано здавати зразок свого ДНК слідчим. Допит був назначений на середу 23 серпня", – написав радник міністра МВС, народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сьогодні вранці слідчі знайшли неспростовні докази того, що за кермом автомобіля Mercedes, який потрапив у ДТП, точно був не 43-річний охоронець Димінського, який взяв на себе вину.

"Також сьогодні о 14:00 генеральна прокуратура визначила підслідність розгляду справи про можливу причетність Петра Димінського до смерті Наталії Тріли. Через годину Петро Димінський, який на сьогодні ще має статус свідка, вилетів на приватному літаку зі Львова в Женеву", – написав Геращенко.

Як повідомляв iPress.ua, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Згодом стало відомо, що Національна поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), внаслідок якої загинула жінка.

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23 08 2017 10:17
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