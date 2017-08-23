Димінський вилетів до Швейцарії

Співвласник телеканалу ZІК та почесний президент ФК "Карпати" Петро Димінський напередодні допиту у справі смертельної ДТП вилетів у Женеву на приватному літаку.

"У понеділок вранці Петру Димінскому офіційно вручено повістку на допит і його було попереджено, що йому буде запропоновано здавати зразок свого ДНК слідчим. Допит був назначений на середу 23 серпня", – написав радник міністра МВС, народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сьогодні вранці слідчі знайшли неспростовні докази того, що за кермом автомобіля Mercedes, який потрапив у ДТП, точно був не 43-річний охоронець Димінського, який взяв на себе вину.

"Також сьогодні о 14:00 генеральна прокуратура визначила підслідність розгляду справи про можливу причетність Петра Димінського до смерті Наталії Тріли. Через годину Петро Димінський, який на сьогодні ще має статус свідка, вилетів на приватному літаку зі Львова в Женеву", – написав Геращенко.