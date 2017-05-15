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Економіка України у першому кварталі зросла на 2,4%

Раніше Мінекономрозвитку оприлюднило свої оцінки, згідно з якими зростання ВВП в січні-березні 2017 року становить близько 2,1-2,3%
У першому кварталі 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року валовий внутрішній продукт України зріс на 2,4%.
Економіка України у першому кварталі зросла на 2,4% Фото: dsnews.ua

"ВВП у першому кварталі 2017 року порівняно з попереднім кварталом  (з урахуванням сезонного фактору) зменшився на 0,3%, а порівняно з першим кварталом 2016 року – збільшився на 2,4%", - свідчать дані Держстату.

Нагадаємо, раніше Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозувало зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2017 році на рівні 1,9% і прискорення динаміки 2018 році до 2,8%.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтвердив прогноз зростання ВВП України на 2% у 2017 році.
 

 

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15 05 2017 18:41
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