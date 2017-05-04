Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Екс-глава фракції БПП Гринів заявив про плани піти з політики

Гринів каже, що він вже майже 30 років політиці
Ігор Гринів не відкидає, що вже до кінця року може скласти депутатський мандат.
Екс-глава фракції БПП Гринів заявив про плани піти з політики Ігор Гринів. Фото: rbc.ua

Про це він розповів в ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною, передає "канал 24".

Гринів підтвердив, що рішення покинути пост голови фракції прийняв для себе досить давно.

"Я прийняв рішення не тільки піти з посади голови фракції, я в принципі для себе давно прийняв рішення піти з політики, але реалізувати це складно. Хотіти не шкідливо і ситуації бувають різні", – віджартувався він.

Гринів каже, що він вже майже 30 років політиці.

"Цього року виповнюється 30 років – як я з академічного життя, а я працював в університеті і був хіміком і ніколи не думав, що чимось іншим буду займатись в житті – 30 років я вже в політиці", – згадує Ігор Гринів, додавши, що прийшов в політику з львівського "Товариства Лева".

На посаді голови фракції "Блоку Петра Порошенка" він перебував майже рік.

"Я рік відпрацював головою фракції і вважаю, що цього достатньо. Я не дуже то й хотів йти на цю посаду, але так вийшло, що треба було це робити, бо командна гра – це командна гра. Рік пройшов і я вважав, за потрібне віддати цю ношу нести іншому", – зазначив він.

Як відомо, 23 березня тодішній голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігор Гринів заявив, що вирішив відмовитися від займаної посади.

30 травня 2016 року президент Петро Порошенко призначив своїм представником у Верховній Раді депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Артура Герасимова.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2017 07:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.