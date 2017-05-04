Екс-глава фракції БПП Гринів заявив про плани піти з політики

Гринів каже, що він вже майже 30 років політиці

Ігор Гринів не відкидає, що вже до кінця року може скласти депутатський мандат.

Про це він розповів в ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною, передає "канал 24".

Гринів підтвердив, що рішення покинути пост голови фракції прийняв для себе досить давно.

"Я прийняв рішення не тільки піти з посади голови фракції, я в принципі для себе давно прийняв рішення піти з політики, але реалізувати це складно. Хотіти не шкідливо і ситуації бувають різні", – віджартувався він.

Гринів каже, що він вже майже 30 років політиці.

"Цього року виповнюється 30 років – як я з академічного життя, а я працював в університеті і був хіміком і ніколи не думав, що чимось іншим буду займатись в житті – 30 років я вже в політиці", – згадує Ігор Гринів, додавши, що прийшов в політику з львівського "Товариства Лева".

На посаді голови фракції "Блоку Петра Порошенка" він перебував майже рік.

"Я рік відпрацював головою фракції і вважаю, що цього достатньо. Я не дуже то й хотів йти на цю посаду, але так вийшло, що треба було це робити, бо командна гра – це командна гра. Рік пройшов і я вважав, за потрібне віддати цю ношу нести іншому", – зазначив він.

Як відомо, 23 березня тодішній голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігор Гринів заявив, що вирішив відмовитися від займаної посади.

30 травня 2016 року президент Петро Порошенко призначив своїм представником у Верховній Раді депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Артура Герасимова.