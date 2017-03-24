В БПП заявили, що Гринів залишає посаду керівника фракції
Про це повідомив заступник голови фракції БПП Сергій Березенко.
Як передає Інтерфакс-Україна, про це Березенко заявив увечері 23 березня в ефірі програми Лівий берег з Сонею Кошкіною на 24 каналі.
"Ігор Гринів прийняв рішення залишити посаду керівника фракції, і він зробив відповідну заяву в нашому внутрішньому середовищі, це сталося сьогодні [23 березня]", – зазначив депутат.
Березенко додав, що Гринів сконцентрується на роботі радника президента України щодо стратегічних питань.
Хто очолить фракцію в парламенті, поки невідомо.
Нагадаємо, що в травні 2016 року народного депутата Ігоря Гриніва обрали головою фракції БПП. За словами самого нардепа, його кандидатуру запропонував генеральний прокурор Юрій Луценко.
Гринів з 18 червня 2014 року є позаштатним радником президента України Петра Порошенка. Також він обіймав посаду заступника голови фракції БПП.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану