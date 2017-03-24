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В БПП заявили, що Гринів залишає посаду керівника фракції

Ігор Гринів йде з посади керівника фракції БПП
Керівник парламентської фракції Блок Петра Порошенка Ігор Гринів оголосив про своє рішення піти із займаної у фракції посади.
В БПП заявили, що Гринів залишає посаду керівника фракції Ігор Гринів. Фото: rbc.ua

Про це повідомив заступник голови фракції БПП Сергій Березенко.

Як передає Інтерфакс-Україна, про це Березенко заявив увечері 23 березня в ефірі програми Лівий берег з Сонею Кошкіною на 24 каналі.

"Ігор Гринів прийняв рішення залишити посаду керівника фракції, і він зробив відповідну заяву в нашому внутрішньому середовищі, це сталося сьогодні [23 березня]", – зазначив депутат.

Березенко додав, що Гринів сконцентрується на роботі радника президента України щодо стратегічних питань.

Хто очолить фракцію в парламенті, поки невідомо.

Нагадаємо, що в травні 2016 року народного депутата Ігоря Гриніва обрали головою фракції БПП. За словами самого нардепа, його кандидатуру запропонував генеральний прокурор Юрій Луценко.

Гринів з 18 червня 2014 року є позаштатним радником президента України Петра Порошенка. Також він обіймав посаду заступника голови фракції БПП.

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