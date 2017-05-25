Екс-голову ДПС Полтавщини відпустили під заставу

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному.

Як повідомляє 24 канал, суд постановив одягнути на Задорожного електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

Вранці 24 травня його затримали в рамках масштабних обшуків та затримань колишніх очільників податкових по всій Україні.

Раніше ввечері середи стало відомо про обрання запобіжного заходу екс-начальникові Головного управління Міндоходів у Луганській області Олександру Антипову.

Суд вирішив звільнити Антипова і одягнути на нього електронний браслет на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень.

Як відомо, у середу 2,3 тис. правоохоронці провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової служби.