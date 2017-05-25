Екс-голову ДПС Полтавщини відпустили під заставу
Як повідомляє 24 канал, суд постановив одягнути на Задорожного електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.
Вранці 24 травня його затримали в рамках масштабних обшуків та затримань колишніх очільників податкових по всій Україні.
Раніше ввечері середи стало відомо про обрання запобіжного заходу екс-начальникові Головного управління Міндоходів у Луганській області Олександру Антипову.
Суд вирішив звільнити Антипова і одягнути на нього електронний браслет на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень.
Як відомо, у середу 2,3 тис. правоохоронці провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової служби.
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