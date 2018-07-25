Екс-лідер Каталонії продовжить політичну діяльність у Бельгії
"У ці вихідні я повернуся до Бельгії" - сказав Пучдемон, додавши, що його політична діяльність буде проходити саме у цій країні, повідомляє Le Soir.
Карлес Пучдемон перебуває на території Німеччини вже чотири місяці. Його затримали на вимогу Іспанії поблизу кордону з Данією і липні німецький суд дозволив екстрадицію Пучдемона за звинуваченням у розтраті держкоштів.
Раніше суддя Верховного Іспанії Пабло Льярена не погодився на екстрадицію Пучдемона з Німеччини тільки на підставі звинувачень у розтраті держкоштів, оскільки основне звинувачення, висунуте колишньому главі каталонського уряду в Іспанії, - організація повстання.
Нагадаємо, напередодні Верховний суд в Мадриді відкликав міжнародний ордер на арешт Карлеса Пучдемона і відмовився від наміру домогтися його видачі. Суд обґрунтував свої дії рішенням німецьких органів юстиції, які визнали допустимою екстрадицію Пучдемона в Іспанію лише за звинуваченням у розтраті державних коштів, але не в заколоті. Це означало, що в Іспанії Пучдемона могли судити лише в набагато менш серйозному обвинуваченні.
Карлес Пучдемон перебуває в полі зору іспанських органів юстиції як організатор несанкціонованого референдуму про незалежність Каталонії в жовтні 2017 року. Після провалу референдуму він виїхав до Бельгії, проте в березні був заарештований на підставі міжнародного ордеру, коли проїжджав через територію Німеччини. Згодом німецький суд відпустив його під заставу у 75 тис. євро.
На початку липня територіальний суд німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн дозволив екстрадицію колишнього глави уряду Каталонії Кардлеса Пучдемона за звинуваченням у розтраті державних коштів.
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