Екс-лідер Каталонії продовжить політичну діяльність у Бельгії

Екс-голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон оголосив про наміри повернутися до Бельгії, де продовжить займатися політичною діяльністю.

"У ці вихідні я повернуся до Бельгії" - сказав Пучдемон, додавши, що його політична діяльність буде проходити саме у цій країні, повідомляє Le Soir.

Карлес Пучдемон перебуває на території Німеччини вже чотири місяці. Його затримали на вимогу Іспанії поблизу кордону з Данією і липні німецький суд дозволив екстрадицію Пучдемона за звинуваченням у розтраті держкоштів.

Раніше суддя Верховного Іспанії Пабло Льярена не погодився на екстрадицію Пучдемона з Німеччини тільки на підставі звинувачень у розтраті держкоштів, оскільки основне звинувачення, висунуте колишньому главі каталонського уряду в Іспанії, - організація повстання.