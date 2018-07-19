Верховний суд Іспанії відкликав ордер на арешт Пучдемона

Пучдемон втік до Бельгії після референдуму про незалежність 1 жовтня 2017 року, щоб уникнути арешту

Верховний суд Іспанії скасував міжнародний ордер на арешт шести каталонських політиків, які виступають за відділення Каталонії від Мадрида, в тому числі колишнього президента регіону Карлеса Пучдемона.

Пучдемон втік до Бельгії після референдуму про незалежність 1 жовтня 2017 року, щоб уникнути арешту. Пізніше він приїхав до Німеччини, де його взяли під варту за запитом Іспанії.

Як зазначає AP, рішення було прийнято після того, як німецький суд нещодавно відмовив в екстрадиції Пучдемона в Іспанію у справі про підготовку повстання, дозволивши видати його іспанській владі за звинуваченням в розтраті.

Нагадаємо, що в Німеччині суд звільнив під заставу колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який перебував під вартою.

Як відомо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.

Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.

Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.