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Екс-лідер Каталонії заявив, що автономія не готова до справжньої незалежності

Він наголосив на необхідності залишатися прагматичним і враховувати можливий негативний резонанс з Мадрида
Каталонія ще не готова до справжньої незалежності від Іспанії, заявив колишній глава женералітату (уряду) Каталонії Артур Мас.
Екс-лідер Каталонії заявив, що автономія не готова до справжньої незалежності Фото: Reuters

Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, регіон "виграв право стати незалежною державою", однак він визнав, що між каталонськими лідерами відбулися дебати, чи настав час приймати односторонню декларацію про незалежність.

Він наголосив на необхідності залишатися прагматичним і враховувати можливий негативний резонанс з Мадрида.

"Важливо те, що декларація створює країну, яка насправді є незалежною, і у нас є ще не все для того, щоб бути незалежними", - сказав Мас, зазначаючи, що це такі питання, як територіальний контроль, збір податків та судова система .

"Ми виграли право бути незалежною країною. Тепер питання полягає в тому, як ми реалізуємо це право, і очевидно, що є рішення, які слід прийняти. І ці рішення повинні мати одну мету: це не лише проголошення незалежності, а фактичне перетворення на незалежну країну " – заявив Артур Мас.

Нагадаємо, що у неділю, 1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.

 

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06 10 2017 23:28
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