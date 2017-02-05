Екс-очільниця Нацполіції Деканоїдзе повернула громадянство Грузії

Вона повернула собі громадянство з дотриманням усіх норм закону

Колишня глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе повернула собі громадянство Грузії.

Як повідомили "Громадському віснику Грузії" в Адміністрації президента Грузії, президент Георгій Маргвелашвілі своїм указом від 12 квітня відновив грузинське громадянство колишній голові Нацполіції України Хатії Деканоїдзе.

Громадянство Грузії Деканоїдзе, яка також є громадянкою України, повернула з дотриманням всіх норм закону. Для цього екс-чиновниця звернулася до Міністерства юстиції Грузії з відповідним запитом.

Нагадаємо, Хатія Деканоїдзе подала у відставку з посади голови Націполіції України в листопаді 2016 року. Кабінет міністрів України звільнив Хатію Деканоїдзе з посади голови Національної поліції.

Деканоїдзе вважає, що керівництво країни намагалося використати та інших реформаторів як ширму, щоб зберегти корупцію.