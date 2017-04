Експертиза підтвердила: голос на записах щодо MH17 належить Дубинському, – ЗМІ

Голос організатора транспортування по території Донбасу комплексу "Бук", з якого був збитий літак рейсу MH17, належить російському офіцеру Сергію Дубинському.

До відповідного висновку в своєму розслідуванні дійшла редакція "Нової газети".

Як відомо, міжнародна команда розслідувачів Bellingcat раніше оприлюднила доповідь, в якій говориться про те, що перевезення установки "Бук", з якої імовірно було збито літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський відомий під псевдонімом "Похмурий" ("Хмурый").

Раніше також був опублікований запис телефонної розмови "Похмурого" про катастрофу MH17.

Під час підготовки матеріалу журналіст "Новой газеты" поговорив з Дубинським по телефону, а потім відправив зразки аудіозаписів експертам з аналізу мови з Інституту нейрології та фізіології Гетеборзького університету в Швеції (Institute of Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg).

Аналіз був проведений в лабораторії Voxalys (здійснює криміналістичні експертизи на замовлення прокуратури, поліції та судів Швеції) методом "сліпого тесту" без занурення в контекст і відповідно до інструкцій Міжнародної асоціації криміналістичної фонетики і акустики (IAFPA).

Експерти не були обізнані з тим, коли, кому і з якого приводу говорилося те, що було надано їм в якості матеріалів для дослідження.

Керував дослідженням криміналіст-аналітик і член виконкому IAFPA Йонас Лінд.

Шведські фахівці проаналізували виключно технічні (акустичні) параметри: тон, частоту і тембр голосів. Для оцінки подібності експерти з Гетеборзького університету використовували дев'ятибальну шкалу, затверджену Шведським національним експертно-криміналістичним Центром.

+4 відповідає найвищій мірі збігу досліджуваних голосів ("за надзвичайно високою ймовірністю голоси на записах належать одній людині"), -4 - найменшому ("голоси з надзвичайно високою ймовірністю належать різним людям"), а нейтральний показник в 0 балів говорить про неможливість експертів розрахувати ймовірність подібності/відмінності.

Витративши 10 днів на дослідження, шведи підготували криміналістичний висновок, в якому повідомили, що записи представляють невелику, але достатню для висновків кількість матеріалу.

"Таким чином, результати їхніх дослідження підтримують гіпотезу про те, що порівнювані голосові зразки належать одній і тій самій людині - +2 бали", - повідомляє "Новая газета".

"Вказаний суворо технічний аналіз та інші зібрані нами свідоцтва підтверджують, що голос організатора транспортування комплексу "Бук" по території Донбасу "Похмурого"належить російському офіцеру Сергію Дубинському", - наголошується в матеріалі.

Крім того, видання поспілкувалося з колишнім товаришем по службі Дубинського Сергієм Тиуновим, лідером самооборони Запоріжжя і ветераном бойових дій в Афганістані.

Тиунов розповів про те, що особисто спілкувався з Дубинським після катастрофи МН17, коли приїжджав забирати з полону "ДНР" українських військових.

Газета цитує розмову двох чоловіків.

"Бачиш, як життя склалося, Сергію, - сказав "Похмурий". - В Афгані ми з тобою на одній стороні воювали, а зараз воюємо один проти одного. Ніяк не збагну, чому ти за хунту".

Тиунов згадує, що у відповідь не стримався: "Але пасажирський літак по-бандитськи збили ви!", - сказав він і відмітив, що по обличчю побачив, як це зачепило його співрозмовника.

Дубинський відповів: "Ти ж не вважаєш, що це я зробив [сам]?" А потім показав пальцем наверх: "Це ж зробили виродки з Москви!".

Пізніше, як розповів Тиунов, бойовики придумали легенду про те, що "Боїнг" нібито збив український льотчик на СУ.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.