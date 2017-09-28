Екс-працівник Пенсійного фонду продавав особисті дані українців

Колишній технічний співробітник Пенсійного фонду України продавав через інтернет бази з персональними даними українців, які заборонені у вільному доступі і захищаються законом.

Всього в розпорядженні злочинця правоохоронці виявили 250 таких баз.

Співробітники київського управління департаменту кіберполіції спільно зі слідчим управлінням поліції Київської області провели обшук у підозрюваного - 40-річного жителя Київської області - і виявили на його комп'ютері 250 різних баз даних, серед яких в тому числі бази даних пенсійного фонду. За даними поліцейських, ці бази зловмисник продавав через інтернет. Хто і з якою метою купував цю інформацію - не повідомляється, пише AIN.ua.



Фото: ain.ua

Поки не відомо, як злочинець отримував доступ до вищезазначених баз даних. У кіберполіції не виключають, що він міг зламувати комп'ютери, заражаючи їх шкідливим кодом. За даним фактом розглядається питання про відкриття кримінального провадження за ст. 361 КК України. В рамках обшуку у зловмисника вилучили комп'ютерну і мережеву техніку, яку він використовував для поширення закритих даних.



Фото: ain.ua

Зараз проти екс-чиновника завели кримінальну справу за ч. 2 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Нагадаємо, 14 вересня працівники Департаменту кіберполіції Нацполіциї спільно зі слідчими Подільського управління поліції Києва, припинили діяльність злочинної групи, які продавали сильнодіючі лікарські засоби.