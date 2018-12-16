Епіфаній: Кафедральним храмом Помісної церкви буде Михайлівський Золотоверхий собор
"Ми прагнемо, щоб кафедральним собором єдиної української православної церкви був древній храм київських митрополитів - Софія Київська", - сказав Епіфаній, інформує Hromadske.
Водночас, за його словами, "ця пам’ятка є дорогою для нашого українського народу". Тому, пояснив предстоятель Православної церкви України, у Софії будуть проводитись богослужіння у "дні великих християнських свят та в дні великих історичних свят для українського народу".
"Діючим кафедральним собором буде саме Михайлівський Золотоверхий собор, бо у Володимирському кафедральному соборі буде і надалі звершувати своє служіння святіший патріарх Філарет", - додав Епіфаній.
Віднині Філарет є почесно діючим духовним наставником єдиної Помісної української православної церкви, заявив він.
Додамо, новообраний глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що до отримання томосу Українська церква "не ухвалюватиме жодних вагомих рішень".
Додамо, предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його обрали на Об’єднавчому соборі в Софії Київський за присутності представників православних церков України та повірених Константинополя.
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