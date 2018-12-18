Епіфаній: захоплень храмів МП з боку єдиної церкви не буде

Ніяких захоплень храмів Московського патріархату з боку Православної церкви України не буде.

Про заявив Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Ніяких захоплень храмів Московського патріархату з боку єдиної церкви не буде. Ті парафії, які добровільно захочуть стати частиною єдиної української православної церкви, вони мають бути прийняті. Але без насильства, без якихось дій, які будуть провокувати в суспільстві нестабільність", - сказав він.

Митрополит підкреслив, що все має проходити мирно.

"Я вважаю, що тільки любов, повага можуть бути тією основою, на якій будуть переходити ті парафії, які зараз знаходяться в лоні Російської православної церкви", - підкреслив Епіфаній.

"Ми знаємо, що є багато таких парафій. І, напевно, навіть в кожній парафії є ​​частина прихожан, які готові вже переходити, але, на жаль, немає того механізму досконалого, який би дозволив робити це правильно", - додав він.

Нагадаємо, що новообраний глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що до отримання томосу Українська церква "не ухвалюватиме жодних вагомих рішень".

Додамо, предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його обрали на Об’єднавчому соборі в Софії Київський за присутності представників православних церков України та повірених Константинополя.

Вселенський патріарх вже запросив Епіфанія на Фанар для вручення томосу 6 січня.