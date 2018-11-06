Ердоган заявив про початок військової операції в Іраку

Президент Туреччини заявив, що 20 літаків ВПС країни вже знищили 14 великих об'єктів терористів PKK в Іраку і це лише початок

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що в іракських районах Кандиль і Синджар розпочалася операція проти терористів.

За словами президента, 20 літаків ВПС Туреччини знищили 14 великих об'єктів терористів PKK, повідомляє "Анадолу".

"Це лише початок, і операція буде продовжена. ЗС Туреччини очистять від терористів іракський Кандиль так само, як зробили це в сирійських районах Афрін, Джераблус, Ель-Баб і Аазаз", – сказав президент.

Турецький лідер підкреслив, що всі терористи рано чи пізно відповідатимуть за свої злочини.

Глава держави нагадав, що лише в сирійському Афріні в межах операції "Оливкова гілка" було нейтралізовано понад 4500 терористів.

Нагадаємо, Туреччина заявила про готовність взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі.