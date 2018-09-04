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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Туреччина готова взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі

Порошенко обговорив з Ердоганом звільнення українських політв'язнів із російських в'язниць
Туреччина заявила про готовність взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі.
Туреччина готова взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі Фото: unian.ua

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі з президентом з Реджепом Таїпом Ердоганом і міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

"Туреччина підтримала розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу і заявила про готовність взяти у ній участь", - йдеться у повідомленні. 

"Також обговорили ситуацію в окупованому Росією Криму, зокрема звільнення з російських тюрем українських політичних в'язнів", - додав український Президент.

Нагадаємо, за даними українського МЗС, після прийняття політичного рішення про миротворчу місію ООН на Донбасі її розгортання займе щонайменше 6-10 місяців.

Раніше уповноважений Бундесверу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс заявив про можливість участі німецьких військових у майбутній миротворчій місії ООН на Донбасі.

Австрія готова підтримати ініціативу щодо запровадження миротворчої місії ООН на сході України.

Однак глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков заявив, що план врегулювання ситуації на Донбасі, підготовлений за запитом колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, не працюватиме без узгодження з владою самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Міністр також заявив, що Швеція виступає категорично проти будь-яких "заморожених конфліктів".

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09 04 2018 14:36
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