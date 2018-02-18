Росія заявляє про неможливість "плану Расмуссена" без згоди "Л/ДНР"

План врегулювання ситуації на Донбасі, підготовлений за запитом колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, не працюватиме без узгодження з владою самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", вважає глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков. Документ передбачає відправку на схід України 20 тисяч солдатів з контингенту ООН.

В інтерв'ю DW в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Пушков підкреслив, що "ДНР" і "ЛНР" повинні погодитися прийняти миротворців.

"Миротворці відправляються туди, щоб здійснювати мирне врегулювання, а не щоб вести війну. Вони повинні зв'язатися з Луганськом і Донецьком і заручитися їхньою згодою", – додав він.

На думку Пушкова, "Київ хоче все відразу і прямо зараз". Політик вважає, що президент України Петро Порошенко і Расмуссен, який є його радником, "хочуть, щоб миротворці контролювали всю територію Донбасу". Цього не станеться, впевнений Пушков: по-перше тому, що з цим не згодна Росія, а по-друге, оскільки на це не погодяться "ДНР" і "ЛНР".

Він також підкреслив, що Росія пропонує "рухатися повільно і домогтися того, щоб миротворці допомагали ОБСЄ виконувати її місію".

Російський президент Володимир Путін раніше виступив з пропозицією щодо введення на схід України обмеженої миротворчої місії.

Концепція мирного врегулювання в Донбасі, яка обговорювалася на полях Мюнхенської конференції, розроблена експертом при Колумбійському університеті в США Річардом Гоуаном. Згідно з цим планом, в миротворчій місії на сході України не повинно бути ні російських, ні натівських солдатів. Миротворці повинні представляти країни, що не входять в НАТО, яким довіряють як країни альянсу і України, так і РФ. Наприклад, Швеція, Фінляндія або Австрія, Казахстан, Білорусь або Монголія, а також країни Латинської Америки.

Швеція заявила про готовність надати свої війська для миротворчої місії ООН на сході України, якщо "Росія і Захід погодяться".

Уповноважений Бундесверу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс заявив про можливість участі німецьких військових у майбутній миротворчій місії ООН на Донбасі.

Австрія готова підтримати ініціативу щодо запровадження миротворчої місії ООН на сході України.