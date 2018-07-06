ФІФА не дозволила відкрити офіційні фан-зони в Криму

ФІФА не відповіла "владі" Криму на запит про дозвіл відкрити фан-зони ЧС-2018 у регіоні

ФІФА не дозволила відкрити офіційні фан-зони Чемпіонату світу з футболу в Криму.

"Ми і Федеральне агентство (РФ - прим. LB.ua) з туризму зверталися в структури ФІФА по дозвіл на публічні трансляції Чемпіонату світу з футболу і не отримали відповіді, - наводить слова Волченка "Р-Спорт". - Така своєрідна позиція - немає ні відмови, ні відповіді. По суті, це заборона на офіційні фан-зони Чемпіонату світу з футболу.

Це, мабуть, доведеться робити не в такому масовому масштабі, як могло бути. Були проекти організації відпочинку вболівальників, але їх довелося скасувати", - повідомив "міністр курортів і туризму" Криму Вадим Волченко, інформує LB.ua.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 14 червня по 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Калінінграді, Нижньому Новгороді, Казані, Самарі, Саранську, Волгограді, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі.