Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Філарет: Чи відспівував би гея? Якщо він хрещений – так, - ВІДЕО

На його думку, Україні не загрожує втрата духовності
Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет заявив, що в Україні немає церкви, яка б підтримувала одностатеві шлюби.
Філарет: Чи відспівував би гея? Якщо він хрещений – так, - ВІДЕО Фото: ukrinform.ua

"Ні, не ризикуємо. Тому що у нас гей–паради вже були, навіть двічі. Скільки там було учасників? Сотня чи дві? І то серед них багато іноземців. А на недавню ходу за сім'ю прийшло 10 тисяч", – заявив Філарет в інтерв'ю "Українській правді".

На припущення, що на гей-прайд теж можуть вийти 10 тисяч українців Філарет сказав наступне:

"Такого не буде. Тому що немає в Україні Церкви, яка підтримує ці одностатеві шлюби. І не лише Церкви. Ані мусульмани, ані іудеї – ніхто не підтримує. Український народ не підтримує це".

За словами Філарета, гей може бути християнином, "але християнином по назві. Але в дійсності християнин не повинен цього робити".

"Тому в Європі християн багато, але християн лише по назві. А по життю вони далекі від християнства. А ми хочемо, щоб Церква стимулювала християнське життя", – зазначив патріарх.

В контексті скандалу в Запоріжжі щодо відмови відспівування на запитання, чи стали б ви відспівувати гея, Філарет відповів наступне:

"Якщо він хрещений, то відспівував би. Тому що він християнин. Грішник, але християнин. Церква молиться за всіх – і за тяжких грішників також, щоб Господь їм простив гріхи".

На запитання,чи простить Бог такий гріх, предстоятель УПЦ КП зазначив: "Це залежить від Бога".

Нагадаємо, що тридцять п'ять депутатів Європейського парламенту підписали лист до влади України із закликом підтримати запланований на 17 червня Марш рівності в Києві.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2018 12:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.