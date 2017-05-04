Фільм української режисерки Марини Степанської виграв показ на кіноринку в Каннах

Дебютна повнометражна картина української режисерки Марини Степанської "Стрімголов" отримала приз на професійній секції кінофестивалю у Вільнюсі.

Фільм "Стрімголов" був представлений на індустріальній секції, де пройшла презентація вже завершеної картини. Про це повідомляє голова Держкіно Пилип Іллєнко у своєму Facebook.

Як приз на секції Coming Soon, де був представлений фільм, показ на кіноринку в Каннах Marche du Film, найбільшій професійній події першої половини року. Покази та презентації на кіноринку не є частиною офіційної програми кінофестивалю, а є майданчиком для продажу фільмів у кінопрокат інших країн.

Зазвичай, організація показу на кіноринку в Каннах коштує близько 300-400 євро. Приз у Вільнюсі дозволить показати "Стрімголов" безкоштовно.

"Стрімголов" – дебютний повний метр Марини Степанської ("Канікули", "Чоловіча робота", призери кінофестивалів в Одесі та "Молодості"), вихід якого в Україні планується вже в цьому році.

Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада підтримала законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні з правками Президента Петра Порошенка.