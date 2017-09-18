Фінансування Верховної Ради пропонують збільшити на півмільярда гривень

У проекті бюджету-2018 на ці потреби передбачено 1,50 млрд гривень

У проекті бюджету на 2018 рік запропоновано збільшити витрати на фінансування Верховної Ради майже на півмільярда гривень.

Так, у бюджеті поточного року фінансування апарату парламенту передбачено у розмірі 1,22 мільярда гривень, натомість у проекті бюджету-2018 на ці потреби пропонуються витрати у розмірі 1,67 мільярда гривень, - йдеться у тексті проекті державного бюджету-2018, зареєстрованому у Верховній Раді та оприлюдненому на сайті парламенту.

Зокрема видатки на здійснення законодавчої діяльності Ради пропонують збільшити на 272 мільйона гривень, а матеріально-технічне забезпечення парламенту – на 175 мільйонів гривень.

Також, згідно документу фінансування Кабміну пропонують збільшити на на 327 мільйонів гривень. У бюджеті поточного року витрати на утримання Кабміну складають 1,18 млрд гривень. Натомість у проекті бюджету-2018 на ці потреби передбачено 1,50 млрд гривень. Зокрема пропонується збільшити фінансування Секретаріату уряду на 224 млн гривень, матеріально-технічне забезпечення на 84 млн гривень, державну аудиторську службу на 98 млн гривень, натомість витрати на державне агентство електронного урядування пропонуються зменшити на 98 млн гривень.

Нагадаємо, проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік", поданий Кабінетом міністрів, зареєстрували у Верховній раді.