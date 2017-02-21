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Фірташа арештували в будівлі суду, - ВІДЕО

Український олігарх був шокований рішенням судді Вищого земельного суду Відня
Український олігарх Дмитро Фірташ був арештований в суді у Відні 21 лютого після того, як суддя виніс рішення про те, що бізнесмен може бути виданий США.
Фірташа арештували в будівлі суду, - ВІДЕО Дмитро Фірташ. Фото: svit24.net

Фірташа забрали із залу суду під конвоєм, - повідомляє Kyiv Post.

Журналіст Сергій Щербина опублікував на сторінці у Facebook відео виведення Фірташа з зали суду.

Нагадаємо, Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.

 
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21 02 2017 17:12
ТЕГИ: 200421
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