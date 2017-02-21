ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїнський олігарх Дмитро Фірташ був арештований в суді у Відні 21 лютого після того, як суддя виніс рішення про те, що бізнесмен може бути виданий США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фірташа арештували в будівлі суду, - ВІДЕО
Український олігарх був шокований рішенням судді Вищого земельного суду Відня
Дмитро Фірташ. Фото: svit24.net
Фірташа забрали із залу суду під конвоєм, - повідомляє Kyiv Post.
Журналіст Сергій Щербина опублікував на сторінці у Facebook відео виведення Фірташа з зали суду.
Нагадаємо, Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.
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21 02 2017 17:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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