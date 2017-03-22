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Фонд гарантування вкладів ліквідовує "Вектор Банк"

Вектор Банк став четвертим банком, закритим у 2017 році
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 березня ухвалив рішення розпочати процедуру ліквідації ПАТ "Вектор Банк".
Фонд гарантування вкладів ліквідовує "Вектор Банк" Фото: Facebook/Вектор Банк

"Згідно з рішенням Правління Національного банку України від 21 березня 2017 року № 163-рш "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Вектор Банк" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних ухвалено рішення від 22 березня 2017 року № 1104 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "Вектор Банк" і делегування повноважень ліквідатора банку", - повідомляє прес-служба фонду.

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ "Вектор Банк" з 22 березня 2017 року до 21 березня 2019 року включно, призначено уповноважену особу Фонду гарантування і делеговані повноваження ліквідатора банку Ганні Савельєвій строком на два роки - з 22 березня 2017 року до 21 березня 2019 року включно.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього голову правління CityCommerce Bank Дмитра Грабовецького.

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