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Франк-Вальтер Штайнмаєр заступає на посаду президента Німеччини

Офіційна церемонія передачі влади Гауком Штайнмаєру відбудеться в президентському палаці Бельвю в Берліні
Франк-Вальтер Штайнмаєр 19 березня офіційно заступає на посаду 12-го федерального президента Федеративної Республіки Німеччина.
Франк-Вальтер Штайнмаєр заступає на посаду президента Німеччини Фото:dw.com

Символічна церемонія передачі влади запланована на неділю в другій половині дня у президентському палаці Бельвю у Берліні, - повідомляє Deutsche Welle.

У ній братимуть участь дружини політиків - майбутня перша леді Ельке Бюденбендер та її попередниця Даніела Штадт.

Нагадаємо, 18 березня завершився п'ятирічний термін повноважень його попередника Йоахіма Гаука.

Франк-Вальтер Штайнмаєр був обраний новим президентом ФРН. За 61-річного екс-міністра закордонних справ країни в першому турі проголосував 931 делегат Федеральних зборів.

61-річного Штайнмаєра висунула кандидатом у президенти його Соціал-демократична партія. Під час голосування колишнього главу МЗС також підтримали Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз.

 

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