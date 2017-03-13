Франсуа Фійон через дорогі костюми опинився в центрі нового скандалу

Франсуа Фійон визнав, що костюми він отримав від друга

Кандидат в президенти Франції Франсуа Фійон визнав, що за його дизайнерські костюми заплатив один з його друзів.

Зокрема, він прийняв як подарунок два костюми від неназваного друга вартістю 13 тис. євро. При цьому у Франції встановлено ліміт на пожертви кандидатам в президенти в розмірі 4 600 євро, повідомляє BBC.

"Друг подарував мені костюми в лютому. І що?" - заявив Фійон в інтерв'ю Les Echos.

Нагадаємо, що напередодні кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон отримав виклик від прокуратури для дачі пояснень слідчим у справі про фіктивне працевлаштування своєї дружини.

Раніше французьке видання Le Canard enchaîné опублікувало перший компромат на Фійона, який вилився в кримінальну справу. Йдеться про інформацію, згідно з якою Фійон, будучи депутатом французького парламенту в 1998-2002 роках, нібито фіктивно працевлаштував свою дружину Пенелопу як свого помічника.

Видання тоді зазначало, що само по собі працевлаштування родичів не є злочином. Однак, як писав тижневик, ніяких результатів діяльності Пенелопи Фійон виявити не вдалося, що свідчить на користь версії про її фіктивне працевлаштування. Сам Фійон заперечує ці звинувачення.

Проте французька прокуратура відкрила офіційне розслідування проти "невстановлених осіб" за звинуваченням у розкраданні державних коштів, неправильному використанні публічних фондів, а також співучасті в приховуванні цих злочинів. Незабаром стало відомо, що в рамках цієї справи Фійону вручили повістку з'явитися 15 березня в суд для пред'явлення звинувачень.

1 березня дружину кандидата в президенти Франції від Республіканської партії Франсуа Фійона взяли під варту.

Всі ці події негативно позначилися на рейтингах Фійона, проте залишати президентську гонку він відмовився.