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Франція готується до 5 хвилі протестів, Макрон вимагає порядку

"Люди при владі дуже відокремлені від того, що переживають французи"
Французькі протестувальники готуються до нових масових акцій 15 грудня.
Франція готується до 5 хвилі протестів, Макрон вимагає порядку Фото: DPA

"Це саме той момент, коли ми не повинні здаватися. Ми повинні продовжувати", - сказав Ерік Дрю, один з ініціаторів руху "жовтих жилетів", повідомляє "Європейська прада" з посиланням на RFI.

Після чотирьох субот, три з яких відзначилися вражаючим насильством, частина протестувальників відділилася від радикальнішої групи і заявила, що "настав час діалогу".

Нагадаємо, 8 грудня по всій Франції протестували 125 тисяч осіб, 118 отримали поранення, 1220 учасників масових акцій - заарештували. Президент Франції Еммануель Макрон після цього у телезверненні до нації закликав припинити безлади в країні, оголосивши низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.

"Оголошення Макрона недостатньо. Люди при владі дуже відокремлені від того, що переживають французи", - каже Гільом Будон, який прибув до Парижа у п'ятницю, щоб взяти участь у протестах у суботу.

Нагадаємо, що кілька сотень людей, одягнених у жовті жилети, вийшли в п'ятницю на вулиці Тель-Авіва та Єрусалима на знак протесту проти підвищення цін.


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14 12 2018 23:25
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