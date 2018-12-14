Франція готується до 5 хвилі протестів, Макрон вимагає порядку

"Люди при владі дуже відокремлені від того, що переживають французи"

Французькі протестувальники готуються до нових масових акцій 15 грудня.

"Це саме той момент, коли ми не повинні здаватися. Ми повинні продовжувати", - сказав Ерік Дрю, один з ініціаторів руху "жовтих жилетів", повідомляє "Європейська прада" з посиланням на RFI.

Після чотирьох субот, три з яких відзначилися вражаючим насильством, частина протестувальників відділилася від радикальнішої групи і заявила, що "настав час діалогу".

Нагадаємо, 8 грудня по всій Франції протестували 125 тисяч осіб, 118 отримали поранення, 1220 учасників масових акцій - заарештували. Президент Франції Еммануель Макрон після цього у телезверненні до нації закликав припинити безлади в країні, оголосивши низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.

"Оголошення Макрона недостатньо. Люди при владі дуже відокремлені від того, що переживають французи", - каже Гільом Будон, який прибув до Парижа у п'ятницю, щоб взяти участь у протестах у суботу.

Нагадаємо, що кілька сотень людей, одягнених у жовті жилети, вийшли в п'ятницю на вулиці Тель-Авіва та Єрусалима на знак протесту проти підвищення цін.