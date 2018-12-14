Франція готується до 5 хвилі протестів, Макрон вимагає порядку
"Це саме той момент, коли ми не повинні здаватися. Ми повинні продовжувати", - сказав Ерік Дрю, один з ініціаторів руху "жовтих жилетів", повідомляє "Європейська прада" з посиланням на RFI.
Після чотирьох субот, три з яких відзначилися вражаючим насильством, частина протестувальників відділилася від радикальнішої групи і заявила, що "настав час діалогу".
Нагадаємо, 8 грудня по всій Франції протестували 125 тисяч осіб, 118 отримали поранення, 1220 учасників масових акцій - заарештували. Президент Франції Еммануель Макрон після цього у телезверненні до нації закликав припинити безлади в країні, оголосивши низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.
"Оголошення Макрона недостатньо. Люди при владі дуже відокремлені від того, що переживають французи", - каже Гільом Будон, який прибув до Парижа у п'ятницю, щоб взяти участь у протестах у суботу.
Нагадаємо, що кілька сотень людей, одягнених у жовті жилети, вийшли в п'ятницю на вулиці Тель-Авіва та Єрусалима на знак протесту проти підвищення цін.
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