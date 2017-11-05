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ФСБ провела обшук у будинку кримського татарина Ризи Ізетова та відвезла того в невідомому напрямку

Під час обшуку силовики оточили і перекрили сусідні з будинком Ізетова вулиці
У селі Строганівка в анексованому Криму ФСБ Росії провела обшук в будинку кримського татарина Ризи Ізетова, після цього його відвезли в невідомому напрямку.
ФСБ провела обшук у будинку кримського татарина Ризи Ізетова та відвезла того в невідомому напрямку Фото: Антон Наумлюк

"Обшук у Ризи Ізетова закінчився. Тривав з 6:15 до 9. Ризу відвезли, адвокат їде за ним", - повідомив на сторінці Facebook журналіст Антон Наумлюк.

Під час обшуку силовики оточили і перекрили сусідні з будинком Ізетова вулиці, повідомляє Ремзі Бекіров.

Відзначимо, що в квітні цього року Ізетова заарештували за підтримку активіста Ремзі Бекирова, якого звинуватили в у нібито розміщенні в соцмережі екстремістських матеріалів.

У лютому Ізетов був затриманий і взятий під адміністративний арешт на 5 діб за те, що прийшов висвітлювати затримання Марлена Мустафаєва в Кам'янці. Офіційна версія згідно з адміністративним протоколом - участь в несанкціонованому мітингу, перешкоди руху в мікрорайоні.

Нагадаємо, що під час обшуку в будинку голови Судацького регіонального меджлісу Ільвера Аметова силовики побили його сина й відвезли в невідомому напрямку.

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11 05 2017 10:17
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